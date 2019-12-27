Кураторы в сфере земельных ресурсов государства братья Горовые расставили на руководящие места своих людей, которые занимаются незаконной приватизацией земельных участков с дальнейшей реализацией. Один их них — Дмитрий Бабак. В октябре 2019 года он пошел на повышение и был назначен исполняющим обязанности начальника главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Получил должность несмотря на то, что с августа 2019 года по нему было открыто уголовное производство о незаконном отчуждении участка на 320 Га, пишет Александр Дубинский.

С 2015 года руководство и непосредственное кураторство в сфере земельных ресурсов государства осуществляется братьями Юрием и Алексеем Горовыми. Оно предусматривает формирование ими кадровой политики в центральном аппарате Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также в его региональных структурных подразделениях.

Немного истории

Братья Горовые еще со времен Януковича являлись «смотрящими» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции. Со сменой власти они также остались теневыми руководителями этой отрасли, но теперь над ними взяли шефство два человека:

Вадим Столар — стал «смотрящим» по строительству Киева,

Артур Палатный — «смотрящий» по незаконному бизнесу столицы.

При поддержке Палатного и Столара братьям удалось договориться с Владимиром Гройсманом. На условиях миллионных ежемесячных отчислений.

Самый эффективный способ контролировать данную отрасль — поставить лояльных руководителей областных управлений и их заместителей. Они смогут четко контролировать разработку проектную и техническую документацию земельных участков, которые передавались в частную собственность.

Как все происходило на практике

Стратегическим регионом по этой части всегда была Киевская область. Поэтому, руководителем регионального подразделения, для координации осуществления земельной политики района, в 2017 году была назначена Людмила Приходько, которая непосредственно подчинялась Юрию Горовому.

Сперва начальником отдела, а после и начальником Управления земельного кадастра в структуре Главного управления Киевской области стал Дмитрий Бабак. Его назначение лично лоббировали теневые «кураторы» земельной сферы области — Анатолий Шумский и Олег Левченко (оба возглавляли Главное управление Госгеокадастра в Киевской области во времена Януковича).

Основное направление работы Дмитрия Бабака — выявление и разработка технической документации, на свободные для возможной приватизации земельные участки, с последующим информированием «куратора».

Куратор в свою очередь должен был обеспечить их техническое сопровождение, для оперативного отвода (участков) через подставных лиц, а также формирование технической документации и обеспечение подготовки выводов в других государственных органах и т.д. Как правило, земельные участки были сельскохозяйственного значения.

Бабак, с целью недопущения утечки внутренней информации о массиве участков, которые предполагалось передать в собственность, инициировал ограничения внутреннего доступа к информационной базе системы программного комплекса «Кадастр» для всех сотрудников Главного управления. Конечно, за исключением начальника и заместителей.

«Достижения Бабака»

Бабак лично внедрил схему отчуждения земельных участков, при разработке и утверждении границ населенных пунктов, городов, границ лесных зон и защитных полос, в результате чего в системе координат ПК «Кадастр» появились свободные для приватизации земельные участки.

Его причастность к незаконному отчуждению земли в Киево-Святошинском районе (160 участков общей площадью более 320 га земли) в частную собственность участникам АТО расследуется в рамках уголовного производства №42019100000000528 от 30 августа 2019 года.

Данный земельный участок первоначально принадлежала ГП «Пуща - Водица» и был выведен из баланса государственного предприятия с целью дальнейшей приватизации. После чего за вознаграждение было подобрано 163 человека (часть из них являются участниками АТО), которые обратились в адрес Госгеокадастра Киевской области (в июне 2019 года) с ходатайствами о предоставлении им указанных участков в собственность. Которые в свою очередь были сразу согласованы, и подписаны соответствующие приказы о разрешении на разработку технической документации.

Дмитрий Бабак согласовывал проекты по землеустройству участков, а Людмила Приходько подписывала приказы об их передаче в собственность на подставных лиц.

Однако, несмотря на уголовное производство, Бабак, при поддержке Юрия Горового, с целью максимального уничтожения фактов его незаконной деятельности, приказом предыдущего заместителя председателя Госгеокадастра (исполнял обязанности председателя) Александра Краснолуцкого, был назначен исполняющим обязанности начальника ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

Сплошной блеф

Именно он сменил на данной должности своего подельника — Людмилу Приходько, увольнение которой анонсировал лично премьер Гончарук, под видом очистки системы от коррупции.

Несмотря на это, факт лоббирования преступных интересов братьев Горовых всплыл на поверхность. В результате чего 4 декабря 2019 года представителями ГУ Национальной полиции в Киевской области (оперативное сопровождение осуществляли представители Департамента стратегических расследований Нацполиции) был произведен обыск у подконтрольных лиц.

По имеющимся данным, в ходе обыска, кроме технической документации по кадастровым номерам, которые относятся к конкретным лицам, согласно постановлению суда (50 участников АТО, фигурантов криминального производства) также было изъято более 4 тыс. архивных дел по землеустройству. Которые передавались в собственность другим участникам АТО, с целевым назначением — под индивидуальное сельское хозяйство (в период с 1 января 2016 года по настоящее время).

В свою очередь, это сделало невозможным проведение проверки деятельности вышеуказанных должностных лиц, представителями Инспекции Госгеокадастра, которая была назначена новым председателем 10 декабря 2019 года.