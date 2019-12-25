Патриарх Варфоломей, который предоставил ПЦУ Томос об автокефалии, лично ответственен за углубление церковного конфликта между православными.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом в своем интервью сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Инициаторы создания «ПЦУ» в прошлом году уверяли, что предоставление Томоса об автокефалии приведет к объединению всех православных христиан в нашей стране и к полному примирению в церковной сфере. Однако, к сожалению, мы видим прямо противоположные результаты. Противостояние никуда не пропало. Напротив, оно получило новый импульс. При поддержке государственной власти начались захваты храмов нашей Церкви. Это привело к раздору и физическому противостоянию. Как я сказал, мы имеем многочисленные примеры нарушения закона и грубого вмешательства государственных органов в церковные дела», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, это заметно дестабилизировало ситуацию в стране и привело лишь к поляризации украинского общества и без того ослабленного военным противостоянием на Донбассе.

«Мы и так уже почти шесть лет переживаем тяжелый военный конфликт на Востоке Украины и в этой ситуации попытки силой переформатировать конфессиональную карту Украины - это, на мой взгляд, преступление против украинского народа», - подчеркнул владыка.

Он заявил, что Украине необходимо прекращение фактической религиозной войны, которую предыдущая власть объявила Украинской Православной Церкви.

«Очевидно, что после всех потрясений, которые пережили церковные общины за последние годы, нам надо будет еще много лет искать пути к настоящему религиозному миру.

Итак, к сожалению, на сегодня мы имеем не объединение православных в стране, а наоборот, углубление церковного конфликта», - заключил управделами Церкви.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний рассказал о том, что подавляющее большинство так называемых переходов в Православную Церковь Украины на самом деле либо силовые захваты церковного имущества Украинской Православной Церкви, либо же перерегистрации общин, проведенные с откровенными нарушениями действующего законодательства.