Уголовное производство по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова направлено в суд с обвинительными актами в отношении четырех человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Один из них обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события.