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Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй выразила уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоится, сообщает Голос Америки.

«Я уверена, что он (Зеленский. - Ред.) посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом, многие из них это сделали ... Самое главное в отношениях американского президента с украинским президентом это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Украинский президент начал разговор словами: «Эй, я учился у вас, я получил от вас навыки, господин президент. Я осушаю здесь болото, борюсь с коррупцией». Затем они встретились во время сессии Генассамблеи ООН несколько месяцев назад и они могут продолжить говорить», - заявила Конуэй.

По ее словам, Трамп больше поддерживает Украину, чем его предшественник Барак Обама.

«Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, конечно, по одобрению Конгресса, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора, в том числе, если не главным образом, против России», - подчеркнула Конуэй.
ForUm

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