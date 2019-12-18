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Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку через линию разграничения оптовых партий контрафактных сигарет со временно оккупированной территории Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ.

В Константиновке Донецкой области правоохранители остановили грузовик одного из негосударственных почтовых сервисов. Во время углубленного осмотра автомобиля оперативники обнаружили почти 600 ящиков с 300 тысячами пачек сигарет без марок акцизного сбора производства донецкой табачной фабрики. Стоимость изъятой партии табачных изделий составляет 15 млн гривен.

По оперативной информации, подделку под видом продукции известных марок дельцы планировали переправить в страны Евросоюза.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения.

Также решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия и транспортное средство. Спецоперация по изъятию контрафакта проводилась совместно с Государственной фискальной службой, Нацполицией и пограничниками.
ForUm

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