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Столичные следователи объявили о подозрении группе лиц, которые требовали от двух представителей субъектов хозяйствования 860 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, преступную деятельность фигурантов, среди которых депутат областного совета, правоохранители документировали в течение года.

«Злоумышленники пытались завладеть 860 тыс. долл. путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы», - говорится в сообщении.

Шестерым активным фигурантам, один из которых депутат облсовета, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. Проводятся меры с целью привлечения к ответственности других участников совершения преступлений, среди которых граждане другого государства, которые являются заказчиками совершения указанных преступлений.  
ForUm

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