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В Свято-Успенской Святогорской лавре 20 декабря пройдет I международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения 2019».

Фото: montetravel.com.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, конференция основана в текущем году.

По словам представителей оргкомитета конференции, во главе с наместником Святогорской лавры митрополитом Святогорским Арсением, ее цель – «исследование Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины».

Заявки на участие в конференции, свои доклады и сообщения, а также книги на презентацию в рамках конференции представили исследователи из Украины (Киева, Харькова, Краматорска, Славянска, Бахмута, Лимана, Святогорска), а также авторы, специализирующиеся на изучении истории Святых Гор из Москвы и Санкт-Петербурга.

Материалы конференции опубликованы в первом разделе второго выпуска альманаха Святогорской лавры «Святогорский летописец», выход из печати которого приурочен к открытию конференции.

В рамках конференции в помещении лаврского музея откроется фотовыставка, приуроченная к 150-летию фотографии Святогорской Успенской пустыни.

Кроме альманаха на конференции будут презентованы «Православный календарь на 2020 год», книга «Старец Аникита: духовный путь святости (Материалы к жизнеописанию иеросхимонаха Аникиты (князя Ширинского-Шихматова))» киевского исследователя, директора Международного института афонского наследия в Украине Сергея Шумило, научное издание «Репін і духовні святині Слобожанщини» харьковского искусствоведа Ольги Денисенко.

Оргкомитет приглашает на конференцию историков, археологов, краеведов, работников музеев и библиотек, всех, кто интересуется и работает над исследованием тематики о Святых Горах.
ForUm

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