На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь УАПЦ. Об этом в Facebook сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

В частности, Зоря сообщил о первых новостях с архиерейского Собора ПЦУ, который посвящен годовщине создания новой церкви.

«На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская Патриархия УПЦ КП» и "Патриархия УАПЦ», - отметил он.