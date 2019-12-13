Новый поворот в многолетней тяжбе вокруг строительства в Одессе глубоководного выпуска сточных вод от станции биологической очистки «Северная»: дело в отношении известного бизнесмена Руслана Тарпана, чья компания занималась реализацией проекта, передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Зубрицкий, отметив, что «дело пошло на новый, очередной виток уголовного разбирательства».

Реализация проекта должна была позволить значительно улучшить качество морской, а также – освободить мощности канала Хаджибейский лиман – море, созданного для понижения уровня воды в лимане и для предотвращения подтопления Пересыпи, улицы Балковской и поселка Большевик.

«Государство приняло решение выделить на строительство деньги. Заказчиком была определена Одесская областная государственная администрация, которая и проводила тендер, – напоминает А. Зубрицкий. – То есть все вроде бы логично. Есть заказчик, который готов потратить 575 миллионов гривен на реализацию мега крупного инфраструктурного проекта, есть компания, которая готова за эти деньги выполнить столь сложный гидротехнический проект».

Адвокат подчеркнул, что «компания-подрядчик, выигравшая тендер, ни на копейку не превысила оговоренную сумму. Кроме того, все работы выполнялись согласно графику. То есть, исполнитель со своей стороны все обязательства выполнял добросовестно».

Тем не менее, в разбирательствах вокруг объекта одним из главных стал вопрос из серии «а был ли мальчик?». Так, в 2016-м городской голова Геннадий Труханов назвал проект «граничащим с аферой», заявив, что «в море утопили трубу длиной 4,5 км, и неизвестно, находится ли она там еще». А тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко предположил, что трубопровода вообще нет.



Между тем найти ответ на вопрос «а есть ли труба?» можно было бы просто – проведя следственный эксперимент, считает А. Зубрицкий. Более того: защита ожидала, что следствие будет на этом настаивать – «хотя бы для того, чтобы понять: лежит ли трубопровод на дне залива или нет. А если он есть, то находится ли в рабочем состоянии?». Ходатайства о проведении такого эксперимента в итоге неоднократно подавались адвокатами, однако стороне защиты в этом неизменно отказывали.

Тем не менее, доказательства того, что трубопровод существует, обвинение получило, утверждает адвокат Р. Тарпана, причем еще в октябре 2018 года. Он рассказал, что тогда руководство областной прокуратуры, готовясь к визиту генпрокурора, приняло решение включить глубоководный выпуск, то есть, переключить сброс сточных очищенных канализационных вод с Хаджибейского лимана в море через обустроенную трубу.

«Было четко установлено, что трубопровод лежит на грунте Одесского залива там, где по проекту ему и положено быть, что его длина соответствует проектному заданию (4 км), а система полностью работает и перекачивает очищенные стоки», – заявил А. Зубрицкий.

Юрист также утверждает, что следователи и прокуроры, отказавшись от проведения этих действий в «процессуальном поле» (путем следственного эксперимента), пожелали проверку «не документировать». Она прошла «максимально скрытно от общественности и, естественно, без присутствия адвокатов и подозреваемых». А результаты не были приобщены к материалам уголовного производства.