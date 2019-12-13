также в разделеОбщество
Скандального полковника Ноздрачева отстранили от исполнения обязанностей
ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю «Банка Михайловский» 12
Дело об убийстве Шеремета: судье Вовку снова заявили отвод 15
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета заявил отвод судье Вовку 17
В Управлении ГосЧС Одесской области повели обыски 11
Убийство Шеремета: Дугарь отправили под домашний арест 54
Укроборонпром продолжает собирать в руководстве коррупционеров 27
В ДШВ дали положительную характеристику Дугарь 18
Суд признал Сытника виновным в коррупции 51
Эксперт: Есть все основания привлечь Кличко к ответственности по делу «Укрбуда» 30
Назван предполагаемый организатор убийства Шеремета 120
Командование ССО отреагировало на задержание Антоненко 41
Баканов: Благодаря работе СБУ уволены 39 чиновников 16
Аваков предложил ввести в ОРДЛО совместные патрули 22
Зеленский: Все объекты «Укрбуда» достроит «Киевгорстрой» 29
Нардеп сообщила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета 56
Звиробий прокомментировала информацию о возможном похищении ее детей 45
Дело Шеремета: Полиция провела обыск у волонтеров Акастеловых 34

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков. Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине в Twitter, передает УНИАН.

«Сегодня Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить на один год предупредительное замораживание активов отстраненного президента Януковича и его окружения (в размере 70 млн швейцарских франков)», - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что цель этого решения - поддержать правовую взаимопомощь между Швейцарией и Украиной.

НАпомним, в феврале 2014 года Федеральный Совет (правительство) Швейцарии решил заморозить счета около 20 человек в банках Конфедерации, в частности Януковича и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и других членов бывшего украинского правительства. В прошлый раз Швейцария на год продлевала замораживание активов Януковича и лиц из его окружения 20 декабря 2018 года. Швейцария ожидает судебных решений в отношении представителей режима Януковича для ускорения возврата украденных активов.

15 декабря 2016 года посол Швейцарской Конфедерации в Украине Гийом Шойрер подчеркивал, что возвращение в Украину активов бывшего президента Виктора Януковича без судебных решений об установлении их незаконного происхождения маловероятно.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги