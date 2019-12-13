Решение Архиерейского Собора Элладской Церкви о признании Православной Церкви Украины полностью противоречит каноническим и церковным традициям.

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческое издание Ромфея, об этом заявил в своем открытом письме к Священному Синоду Элладской Церкви известный греческий богослов Василий Эвстафиу.

«Когда после заседания Архиерейского Собора, как широко известно, не менее трех епископов засвидетельствовали о том, что голосование не проводилось и не объявлялось какого-либо решения в ходе заседания, а вместо этого решения был издан пресс-релиз, то больше ничего не может гарантировать, что мы находимся в рамках соборности», - отметил эксперт, комментируя заключение Синода о соборном принятии решения о признании ПЦУ.

Василий Эвстафиу написал, что в изданном Элладской Церковью пресс-релизе были использованы противоречивые обтекаемые формулировки, которые неубедительно аргументировали действия архиереев.

«В пресс-релизе не было написано о принятии провозглашенной Вселенским Патриархатом автокефалии Украинской Церкви, а лишь признавалось каноническое право Вселенского Патриархата на предоставление автокефалии и одновременно привилегия Предстоятеля Элладской Церкви далее заниматься вопросом признания Церкви Украины», - подчеркнул богослов.

По мнению Василия Эвстафиу, Элладская Церковь признала «каноническое право Вселенского Патриархата на предоставление автокефалии без всяких оговорок, однако это прямо противоречит условиям, которые определены церковной традицией и каноническим правом по этому вопросу, таким как всеправославный консенсус; просьба канонической Поместной Церкви, которой должна быть предоставлена автокефалия; покаяние раскольников».

Греческий богослов призвал архиереев, поддержавших признание ПЦУ ради «мирного разрешения церковного раскола» ускорить проведение Всеправославного Собора вместо оправданий своего самочинного решения.

«Неужели вы не видите за целый год после дарования Томоса и после вашего, двухмесячной давности признания, что разделения не уменьшаются, а увеличиваются?», - написал эксперт

В своем письме он указал, что действия архиереев Элладской Церкви были необдуманными и поверхностными, что привело к усугублению кризиса между Поместными Церквями.