также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, в чем состоит путь настоящего христианина 6
Митрополит Онуфрий призвал верующих не критиковать, а совершенствоваться 10
Священник УПЦ считает, что уроки «полового воспитания» разрушают детские души 9
Митрополит Онуфрий освятил киевский храм и совершил архиерейскую хиротонию 11
В Ивано-Франковске верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права 8
Митрополит Онуфрий в рейтинге ста самых влиятельных людей Украины размещен в первой двадцатке 22
На Винничине УПЦ прокомментировала акцию ПЦУ против полиции 13
В Запорожье тысячи верующих крестным ходом почтили память святого Андрея Первозванного 17
Кипрский митрополит рассказал, как известный старец Ефрем Аризонский относился к признанию ПЦУ 45
Православные празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного 14
Митрополит УПЦ призвал поддержать мирные инициативы Президента Украины 18
В УПЦ начали сбор теплых вещей для бездомных и нуждающихся 14
Церковь молится о 16 погибших в результате пожара в Одессе 7
В Киеве проведут православный фестиваль для писателей и журналистов 24
В Сумской области община УПЦ защищает свои права 30
На Волыни община УПЦ защищает свой храм, который пыталась захватить ПЦУ 24
Иерусалимский Патриарх заявил, что уверен в благополучном решении всеправославного кризиса 16
В Днепре освятили храм в честь апостола Андрея Первозванного 23

Решение Архиерейского Собора Элладской Церкви о признании Православной Церкви Украины полностью противоречит каноническим и церковным традициям.

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческое издание Ромфея, об этом заявил в своем открытом письме к Священному Синоду Элладской Церкви известный греческий богослов Василий Эвстафиу.

«Когда после заседания Архиерейского Собора, как широко известно, не менее трех епископов засвидетельствовали о том, что голосование не проводилось и не объявлялось какого-либо решения в ходе заседания, а вместо этого решения был издан пресс-релиз, то больше ничего не может гарантировать, что мы находимся в рамках соборности», - отметил эксперт, комментируя заключение Синода о соборном принятии решения о признании ПЦУ.

Василий Эвстафиу написал, что в изданном Элладской Церковью пресс-релизе были использованы противоречивые обтекаемые формулировки, которые неубедительно аргументировали действия архиереев.

«В пресс-релизе не было написано о принятии провозглашенной Вселенским Патриархатом автокефалии Украинской Церкви, а лишь признавалось каноническое право Вселенского Патриархата на предоставление автокефалии и одновременно привилегия Предстоятеля Элладской Церкви далее заниматься вопросом признания Церкви Украины», - подчеркнул богослов.

По мнению Василия Эвстафиу, Элладская Церковь признала «каноническое право Вселенского Патриархата на предоставление автокефалии без всяких оговорок, однако это прямо противоречит условиям, которые  определены церковной традицией и каноническим правом по этому вопросу, таким как всеправославный консенсус; просьба канонической Поместной Церкви, которой должна быть предоставлена автокефалия; покаяние раскольников».

Греческий богослов призвал архиереев, поддержавших признание ПЦУ ради «мирного разрешения церковного раскола» ускорить проведение Всеправославного Собора вместо оправданий своего самочинного решения.

«Неужели вы не видите за целый год после дарования Томоса и после вашего, двухмесячной давности признания, что разделения не уменьшаются, а увеличиваются?», - написал эксперт

В своем письме он указал, что действия архиереев Элладской Церкви были необдуманными и поверхностными, что привело к усугублению кризиса между Поместными Церквями.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги