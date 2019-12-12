Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух будут работать в офисе омбудсмена.

«В ближайшее время Николая Карпюка, который возглавляет общественную организацию «Украинский центр предотвращения пыток» моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном», - написала она в Facebook.

С Карпюком и Балухом был подписан меморандум о сотрудничестве в части предотвращения пыток в местах несвободы.

Ожидается, что первый совместный мониторинговый визит состоится в Лукьяновское СИЗО.