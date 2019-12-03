В Украинской Православной Церкви рассказали, можно ли покидать храм сразу после молитвы «Отче наш».

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Если вы захотите уйти с Божественной литургии в какой-либо из ее моментов, конечно же, за руку вас силой тянуть никто не будет обратно. Другой вопрос: насколько это полезно для самого человека?

Божественная литургия – это не просто некий набор красивых молитвословий и священнодействий. И в этом наборе нельзя выделять моменты более важные и отличать их от моментов менее важных. Литургия – это единая сплошная молитва. Ее можно сравнить с цельным организмом. Как организм без одного органа является неполноценным и больным, точно так же и Литургия без той или иной молитвы уже Литургией не является. А потому очень неправильно делают те, кто пытается сократить «немощи ради людской» Божественную литургию», - рассказал Андрей Музольф.

Доцент Киевской духовной академии напомнил, что за Литургией верующие причащаются.

«Ведь если Литургию нельзя сократить, значит и человек должен молиться на всей Литургии, а не только на какой-нибудь ее части. Кроме того, даже сам вопрос, например, у представителей древней Церкви также вызвал бы недоумение: как можно молиться за Литургией и в итоге – не причаститься.

По большому счету, если мы внимательно слушаем литургийные молитвы, мы не можем не заметить, что все они направлены на одно: мы просим Бога сподобить нас стать причастниками Его Пречистого Тела и Честной Крови. Следовательно, если мы стоим всю службу и молимся вместе со всеми, чтобы Бог присоединил нас к Себе посредством Евхаристии, а в результате, когда священник выносит Дары, мы просто берем, разворачиваемся и выходим из храма, значит мы, по сути, молились за Литургией вовсе не о том, чего просили другие верующие. В таком случае не важно, когда мы выйдем из храма: после молитвы «Отче наш» или в самом начале богослужения», - отметил он.