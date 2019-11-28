Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко.
Решение было объявлено в четверг, 28 ноября, сообщает Lb.ua.
Мера пресечения, избранная Бориспольским горрайонным судом 19 ноября, остается в силе. Суд тогда отпустил политика на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.
Присутствующие на заседании приветствовали решение суда аплодисментами.
Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.
Прокуратура Киевской области обжаловала в Киевском апелляционном суде решение отпустить лидера Ляшко на поруки.
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