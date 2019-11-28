Волонтер Маруся Звиробий, настоящее имя которой Елена Биленькая, заявила, что во время обысков сотрудники Государственного бюро расследований изъяли у нее блокнот, зарегистрированное оружие и мобильный телефон. Об этом она заявила в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они его забрали. Говорят, забрали, потому что оно просрочено, но это не их дело вообще. Телефон забрали. Блокнот забрали - с эмблемой десантно-штурмовых войск, а там, между прочим, номер телефона начальника разведки. Если ему кто-то странный будет звонить, пусть не удивляется», - сказала волонтер.

Она подтвердила, что изъятое оружие было зарегистрировано.

В то же время волонтер сказала, что в телефоне или блокноте нет данных, на основании которых ее «можно обвинить». «Там абсолютно ничего нет, поэтому я спокойно отдала им телефон», - подчеркнула она.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий.

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке.