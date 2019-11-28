В Элладской Православной Церкви в присутствии болгарского митрополита Николая местный диакон помянул в диптихе Епифания.

Фото: Romalewfronimati

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческий ресурс Romalewfronimati, в храме св. Афанасия и свв. Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде 27 ноября литургию возглавил митрополит Пловдивский Николай.

Во время литургии диакон зачитал диптих, в который включили главу Православной церкви Украины.

Лангадская епархия входит в список епархий, которые нежелательны для посещения паломниками Русской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Элладская Церковь 12 октября признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.

28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.