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Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ, а также допросить какого-то свидетеля. После чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ», - написал он в Facebook.

В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись.

Как сообщал ForUm,  25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.

Корабли Россия вернула 18 ноября.
ForUm

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