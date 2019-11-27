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Александрийский Патриарх Феодор во время своего визита в Москву в 2017 году уверял, что его «сердце бьется в Одессе».

Фото: romfea

Об этом напоминает греческое издание «Ромфея».

В частности, во время посещения подворья Александрийского патриархата Патриарх Феодор заявил: «Здесь, на нашем подворье, бьется сердце патриархата в Москве, а мое сердце бьется на подворье в Одессе, где я служил в течение 10 лет».

Издание «Ромфея» сообщает, что представитель патриарха Александрийского при Московском Патриархате, настоятель храма Всех Святых, подворья Александрийского патриархата, митрополит Киринский Афанасий (Киккотис), прослуживший на подворье 19 лет, после признания ПЦУ со стороны Александрийской Церкви, «готовит чемоданы для выезда на родину – Кипр».
ForUm

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