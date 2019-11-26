Вчера, 25 ноября, в селе Почуйки Житомирской области двое нетрезвых мужчин избили 21-летнего сержанта Нацполиции, сообщает пресс-служба областной полиции.

Вечером, около 18:50, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Романовка Попельнянского района.

На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции местного отделения. Непосредственно в селе они застали водителя автомобиля Renault Duster. Мужчина рассказал, что другой участник ДТП, водитель ВАЗ-21015, который и совершил столкновение с авто, с места происшествия скрылся на своей машине.

Во время проверки полученной информации полицейские обнаружили в одном из дворов соседнего села Почуйки похожий по описанию ВАЗ с характерными механическими повреждениями. Однако ее владелец, как впоследствии выяснилось, именно он находился за рулем в момент вышеуказанного ДТП, повел себя агрессивно и во время общения с инспекторами набросился на одного из них. Ему на помощь пришел товарищ, который вышел вместе с ним со двора. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, что соответственно было зафиксировано после их задержания полицейскими.

В ходе конфликта, переросшего в драку, телесные повреждения в виде ссадин и ушибов получил 21-летний сержант полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения сроком до 5 лет.

Оба нарушителя, как выяснилось 28-летних жителей с. Почуйки, были доставлены в Попельнянское отделение полиции для документирования всех обстоятельств. Досудебное расследование продолжается.