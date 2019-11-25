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Патриарх Филарет хочет разрушить Православную Церковь Украины и возглавляет несуществующий Киевский Патриархат, который никто не поддерживает в Украине.

Фото: «Комсомольская правда»

Об этом заявил заместитель главы Управления внешних церковных связей Православной Церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в интервью изданию «Главком».

«Никакой поддержки ни среди епископов, ни среди духовенства, ни тем более в обществе и у верующих эти идеи (относительно существования Киевского Патриархата под руководством Филарета - Ред.) не имеют. Но, чтобы помешать завершению юридической процедуры ликвидации, его сторонники пытались в очередной раз сорвать судебный процесс», - говорит иерарх УПЦ.

Как ранее сообщалось, 11 ноября сторонники Филарета устроили стычку с правоохранителями из-за того, что их не пустили на заседание Киевского Апелляционного суда, на котором решался вопрос о ликвидации Киевского Патриархата. Акция закончилась четырьмя уголовными производствами и причинением побоев бойцам Нацгвардии представителями КП.

Евстратий Зоря сравнил церковные каноны с политическими процессами и отметил, что Филарет не имеет никакого права отрицать Епифания как главу ПЦУ.

«В политическом смысле в таких случаях идут в оппозицию и критикуют, но никто не имеет права, не имея юридических аргументов, отрицать конституционность и легитимность избранных органов власти. Только на том основании, что ему не нравится и что перед выборами договаривались по-другому», - отметил архиепископ ПЦУ.

По словам Зори, патриарх Филарет требовал, чтобы Епифаний единолично отменил решение Объединительного собора, на котором была создана ПЦУ и Епифаний был избран ее Предстоятелем.

«Патриарх решил, что он сможет внутри церкви создать такую группу, которая поддержит его. Но 14 мая он увидел, что его позиция не имеет поддержки среди епископата. Тогда он подумал, что его поддержит общество. Он говорил о том, что выйдет к людям, они пойдут за ним, а Епифания сметут. А люди не захотели возвращаться к тому, что было», - отметил бывший соратник Филарета.

Архиепископ ПЦУ подчеркнул, что действия Филарета ради властных амбиций по возвращению себе руководства в Церкви являются бесперспективными.

Как ранее сообщалось в СМИ, в УПЦ КП заявили о рейдерстве и беспределе со стороны ПЦУ и обвинили в планировании захвата Владимирского собора.
ForUm

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