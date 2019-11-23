В Винницкой области будут судить сотрудника полиции, который нанес смертельный удар мужчине во время конфликта.

Об этом сообщает ГБР.

Правоохранитель предложил мужчине быть понятым во время изъятия боеприпасов, но получил отказ.

В результате между ними возник конфликт, во время которого полицейский нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Инцидент квалифицировали как превышение полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.