Киевское «Динамо» проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и обязано внести обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн за поведение болельщиков во время матча 14-го тура УПЛ.

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

Футболист ФК «Шахтер» Тайсон, удаленный с поля в том матче, отстранен на одну игру и еще на две условно.

Напомним, 10 ноября в ходе игры на стадионе «Металлист» около 20 болельщиков футбольного клуба «Динамо» выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков «Шахтера».

На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

11 ноября следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Футбольный клуб «Динамо» Киев пока не признает вины болельщиков и ожидает обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента с «якобы расистскими и ксенофобскими действиями болельщиков команды.