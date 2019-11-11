Футбольный клуб «Динамо» Киев ожидает обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента с «якобы расистскими и ксенофобскими действиями болельщиков команды.

Об этом говорится в заявлении ФК.

Так, многочисленные СМИ распространили официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики «Динамо»

«Футбольный клуб «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданность принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной Ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений», - отмечается в заявлении.

Разделяя озабоченность донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, в ФК считают поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

«Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества», - заявили в «Динамо».

В ФК «Шахтер» заявили, что выступают категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с этим нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наноси обиды, основываясь на цвете кожи, религиозных и политических убеждениях. «Такое поведение является недопустимым в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет строгие санкции к тем клубов и ассоциаций, чьи болельщики проявляют расизм на матчах», - говорится в заявлении донецкого клуба.

Напомним, 10 ноября матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» в Харькове останавливали из-за расистских выкриков болельщиков «Динамо».