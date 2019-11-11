Матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» в Харькове останавливали из-за расистских выкриков болельщиков «Динамо».

«Шахтер» в матче 13 тура украинской Премьер-лиги победил «Динамо» со счетом 1:0. Игра получилась жесткой и с минимальным количеством моментов у обоих ворот, пишет Украинская правда.

На 17-й минуте первого тайма после паса Николая Шапаренко Жерсон Родригеш вышел один на один с Андреем Пятовым, но пробил мимо ворот. Через минуту «Шахтер» забивает победный гол в этой игре. После подачи стандарта Сергей Кривцов выигрывает борьбу у Артема Шабанова и ударом головой открывает счет - 1:0.

На 76-й минуте главный судья игры Николай Балакин забирает команды с поля. Тайсон и Дентиньо пошли в конфронтацию с болельщиками киевлян. Оба бразильца после общения на расстоянии с фанами «Динамо» были с заплаканными глазами. Игра была остановлена ​​после расистских выкриков от болельщиков киевлян в адрес футболистов.

Через пять минут судья возобновил игру. Диктор на стадионе отметил, что если проявления расизма будут продолжаться, то матч вообще не буле доигран. После того как команды вышли на поле, Виктор Цыганков и Георгий Бущан пошли общаться с представителем фанов.

Сразу после выхода на поле рефери показывает красную карточку Тайсону. Это отложенное наказание бразилец заработал, показав неприличный жест болельщикам «Динамо» после оскорблений в свой адрес.

Последние 15 минут матча прошли в борьбе, но опять без моментов у ворот. Был дальний удар Дениса Гармаша, но на большее «Динамо» в этой игре в атаке не наиграло.

После этого поражения отставание «Динамо» от «Шахтера» увеличилось до 13 очков. Более того, подопечные Алексея Михайличенко скатились на четвертое место, пропустив перед собой «Зарю» и «Десну».