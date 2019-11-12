По факту правонарушения во время футбольного матча в Харькове следователями открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции.

10 ноября в ходе игры на стадионе «Металлист» около 20 болельщиков футбольного клуба «Динамо» выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков «Шахтера».

На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

11 ноября следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

Футбольный клуб «Динамо» Киев пока не признает вины болельщиков и ожидает обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента с «якобы расистскими и ксенофобскими действиями болельщиков команды.