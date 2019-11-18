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 Все, кого мы по-настоящему любили в прошлом и любим сейчас, силой Божественной любви сочетаются с вечностью.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью порталу «Православная жизнь».

«Любовь - единственный путь к бессмертию для живых и усопших.

Любовь рушит любые временные и пространственные преграды, для нее нет ограничения времени, нет прошлого и будущего, есть только безусловная бесконечность. Любовь никогда не перестанет быть любовью. Она неисчерпаема, как неисчерпаем Бог», - отметил митрополит Антоний.

Человек постоянно в поиске сил для жизни, ищет их, где угодно, но не черпает силы в главном источнике, дарованном нам Господом при рождении, неиссякаемом источнике Божественной любви, находящемся в нашей душе.

«Нам даны Господом целительные дары для преображения души - Святое Причастие, сердечная молитва, воздержание Христа ради. Благодаря им мы можем очистить свою душу от грязи, которая скрывает под толстым слоем вечный источник жизни. И любовь восторжествует», - подчеркнул архиерей.

Любовь проявляется во всем, с чем соприкасается и помогает обрести Бога.

По словам владыки Антония, «любви не страшны ни зло, ни грязь, ни тьма. Она во всем находит свое отражение.

Более того, любовь проявляется в наших немощах. Ведь только почувствовав свою несостоятельность, мы вспоминаем о Творце, Источнике любви, надежды и веры, обращаемся к Нему за помощью, вручаем свою жизнь и душу».
ForUm

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