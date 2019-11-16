Министерство культуры, молодежи и спорта Украины рассматривает кандидатом на должность языкового омбудсмена завкафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МинКМС внесло кандидатуру Монаховой на рассмотрение Кабинета министров.

Татьяна Монахова — доктор филологических наук, профессор. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы. В 2015 году она защитила диссертацию на тему Современные стратегии текстообразования в украинском языке в Одесском национальном университете им. Мечникова.

На сайте университета указано, что Монахова является автором более 40 научных публикаций, в том числе трех пособий с грифом МОН, монографии Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике.