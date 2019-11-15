также в разделеРелигия
Александр Усик рассказал о своем знакомстве с Митрополитом Онуфрием 9
Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака 11
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот 9
В Киеве священники УПЦ запустили видеопроект, в котором отвечают на вопросы детей о вере 12
В Кропивницком тысяча верующих УПЦ молилась об упокоении почивших священников епархии 13
Церковь просит присоединиться к сбору новогодних подарков для одиноких пенсионеров 17
Представители УПЦ заявили, что томос привел к сотням конфликтных ситуаций среди верующих 12
Священник объяснил, почему УПЦ «упорно не хочет умирать» 37
Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь не состоит из святых и совершенных людей 12
В Житомире освятили храм УПЦ в честь вериг апостола Петра 11
Президент МАП опасается, что действия Фанара приведут к массовому расколу Церквей 10
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ 12
В РПЦ заметили, что в Патрах верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу» 19
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ 39
В Киеве проходит выставка редких изданий Библии на украинском языке 57
В УПЦ КП заявили о рейдерстве и беспределе со стороны ПЦУ 29
Жители Черновцов поддержали петицию против строительства храма ПЦУ 28
В Минкультуры планируют активизироваться в решении вопроса о переименовании УПЦ 9

Спасение человека - это двусторонний процесс, в котором участвует одновременно и Бог, и человек, процесс, предполагающий сотрудничество Бога и человека.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «КП в Украине», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Очень часто в храмах мы слышим одну и ту же истину: человек должен спастись. Само понятие «спасение» должно при этом предполагать: спастись от чего? Значит, в истории человечества произошло нечто, что впоследствии нужно было исправить. Таким событием было грехопадение прародителей Адама и Евы. Грех внес разлад практически во все сферы человеческого бытия: разрушил отношения человека с Богом, извратил восприятие человеком своей собственной природы и внес дисбаланс во взаимоотношения людей с окружающей средой», - отметил митрополит Антоний.

Спасение - это преодоление греха, который, как стена, стоит между человеком и Богом, и возвращение человеку того состояния, которое он имел в Раю.

«От самого человека зависит, насколько он способен воспринять то, что совершил ради нас Господь. И если мы не способны приобщиться к этим плодам, то в таком случае лично для нас напрасен и Крест, и страдания Христовы, и Его Воскресение. Спасение человека - это процесс, в котором участвует одновременно и Бог, и человек», - подчеркнул архиерей.

Спасение от греха способно исцелить волю человека от греховности.

«Спасаемый человек - это тот человек, который готов подчинить свою волю воле Божией. И это не может быть просто неким механическим процессом, это должен быть постоянный процесс нашего жизненного пути», - рассказал управделами УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги