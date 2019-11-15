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В Тернопольской области в селе Тетильковцы 14 ноября сторонники Православной Церкви Украины заблокировали центральный вход в храм Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Шумщина православна» в Фейсбук, позже в село приехали радикалы из «Правого сектора».

Активисты «Правого сектора» привезли с собой человека, который взломал замок на дверях храма.

«Все происходило при поддержке радикалов из «Правой сектора» и под защитой полиции во главе с начальником Кременецкого отделения.

Перерегистрация данной общины УПЦ в ПЦУ была осуществлена обманным путем, несмотря на то, что сторонники перехода в этом селе не в большинстве», - говорится в сообщении.

Верующие УПЦ уверены, что эти «противоправные действия были совершены целенаправленно и спланировано».

Как сообщал Центр информации УПЦ, 12 ноября в селе Тетильковцы сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников Шумской РГА и радикалов из «Правого сектора» пытались захватить храм УПЦ под предлогом инвентаризации. Верующим УПЦ удалось отстоять свой храм.
ForUm

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