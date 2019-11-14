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На Кипре в Лимассоле ряд православных епископов отказались от участия в патриаршей литургии, во время которой Предстоятель Александрийской Церкви Патриарх Феодор помянул Епифания Думенко.

Фото: tasthyras

В частности, от присутствия на литургии с признавшим ПЦУ Патриархом отказался экзарх Иерусалимской Церкви на Кипре митрополит Вострский Тимофей (Маргаритис), сообщается на греческом сайте tasthyras.

Издание напоминает, что митрополит Лимассольский Афанасий также просил Патриарха Феодора не поминать главу ПЦУ в его епархии, однако тот все же сделал это, после чего присутствующим на патриаршей литургии 12 ноября клирикам и иерархам раздали письма с текстом «Онуфрий – Митрополит, Епифаний – раскольник, Феодор – Иуда».

Как сообщалось, 8 ноября Патриарх Феодор впервые помянул главу ПЦУ во время литургии. После этого состоялись торжества на Кипре, на которых было запланировано присутствие главы Александрийского патриархата. Однако после фактического признания ПЦУ многие епископы и священники на Кипре уклонились от сослужения с Патриархом.
ForUm

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