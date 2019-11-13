также в разделеРелигия
Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаевскую лавру 6
Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ 7
В Анталии РПЦ основала православное сообщество для русскоязычных верующих 30
В Запорожье прихожане УПЦ пожертвовали 170 тыс грн на аппарат для лечения детей 16
Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря 11
Предстоятель УПЦ рассказал, где найти примеры надёжных семейных отношений 28
Греческий священник считает, что Епифания нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви 12
В Греции православные написали открытое письмо архиереям, выступив против признания ПЦУ 17
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины 8
Главу Элладской Церкви призвали представить канонические обоснования признания ПЦУ 40
В Черниговской области ограбили и осквернили храм УПЦ 23
В Херсоне крестным ходом почтили память преподобной Евтропии Херсонской 21
В Церкви рассказали, как радикальные силы могут усилить давление на Президента в «церковном вопросе» 21
Александрийский Патриарх, вопреки просьбе духовенства, помянул Епифания на Богослужении на Кипре 43
В Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях освящены новые храмы УПЦ 27
На Винничине помолятся за жертв политических репрессий 12
В УПЦ объяснили, почему Патриарх Варфоломей не хочет нести личную ответственность за признание ПЦУ 29
В Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин 23

Митрополит Онуфрий твердо отстаивает каноническое Православие и ведет за собой верующих Украинской Православной Церкви, авторитет Блаженнейшего сплотил их.

Фото: foto.patriarchia.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Когда политики вмешиваются в церковные дела, тогда от церковных руководителей требуется особая сила душа, способность идти против течения. Потому что, если течение провоцируется властью, преследующей конкретные цели, если эти цели расходятся с благом Церкви, то требуется Предстоятелю идти против течения, увлекая за собой людей.

В эти тяжелые годы, когда власть однозначно стала на сторону раскола, когда она стала не только провоцировать раскол, но силой, в том числе, полицией, другими какими-то силовыми организациями, утверждать этот раскол, вот тогда нужно было внутренне дать сильное внутреннее сопротивление процессу. Без силы духа невозможно это сделать», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что духовный авторитет Митрополита Онуфрия сплотил верующих.

«Владыка очень спокойно, твердо отстаивал каноническое Православие и единство Православной Церкви. Его высокий духовный авторитет способствовал тому, что практически весь епископат и все духовенство, за исключением каких-то маргинальных личностей, о которых не хочется даже говорить, все были вместе с ним. И сейчас остаются вместе с ним. Через это - вместе с единой Русской Православной Церковью, самой большой Православной Церковью в мире, я думаю - с самой большой ответственностью за судьбу Православия», - подчеркнул он.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги