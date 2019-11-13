История о якобы незаконном строительстве — часть информационной кампании против прокурора Константина Кулика, расследовавшего резонансные дела против топ-чиновников.

Об этом говорится в материале «Стоп коррупции».

Группа прокуроров во главе с Куликом, в частности, «ведет» расследование махинаций при покупке так называемых «вышек Бойко», уголовные производства отношении беглых олигархов Сергея Курченко и Дмитрия Фирташа, расследует «общаг Януковича» и другие. Под оперативным сопровождением группы Кулика были создатель скандальной фирмы «Бурисма» Николай Злочевский, сын экс-генпрокурора Артем Пшонка, Александр и Виктор Януковичи, Юрий Иванющенко, Петр Порошенко и другие. «Можно сказать, что Кулик был «смотрящим» от ГПУ за топ-чиновниками Украины и их бизнесом», — говорится в материале.

В связи с этим авторы предполагают, что давление на Кулика связано с профессиональной деятельностью. В качестве формального повода для увольнения пытаются использовать недавний строительный скандал. «Разрывать военного прокурора за достройку этажа? Это что-то новое. Необязательно быть военным прокурором, чтобы что-то достроить над или к квартире», — пишет издание.

Напомним, СМИ писали о том, что Кулик якобы незаконно достроил один этаж над двумя принадлежащими ему квартирами в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской. Ранее Кулика также подозревали в незаконном обогащении. При этом НАПК не выявило у прокурора незаконного имущества. Сейчас Кулик через суд пытается доказать отсутствие в деле состава преступления.