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Необходимо публично предоставить обоснования и документацию, на которые опирались в Элладской Православной Церкви, когда принимали решение о признании Православной Церкви Украины.

Фото:ТАСС

Об этом заявил руководитель центра патристических изданий в Афинах протопресвитер Иоанн Диотис в открытом письме к главе Элладской Православной Церкви архиепископу Иерониму.

Письмо протопресвитера Иоанна Диотиса опубликовано на греческом ресурсе orthodoxostypos.

«Синод обнародовал только выводы комиссий. Канонические, церковные и исторические критерии этого открытия остаются неизвестными», - подчеркнул в письме протопресвитер.

Иоанн Диотис назвал принятие решения комисии по признанию ПЦУ «легкомысленным и безответственным обсуждением», поскольку общественности и Поместным Церквям не было предоставлено никаких документальных подтверждений его каноничности.

«Неясны документы, по которым были реабилитированы участники этого процесса в Украине, в том числе судебные. Их должны были получить все патриархаты и поместные церкви. Патриарх обязан обнародовать такой процесс», - отметил греческий священнослужитель.

Как сообщалось ранее, Элладская Церковь 12 октября признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.

28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.
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