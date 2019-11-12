Неизвестные вандалы проникли в храм и поломали алтарные двери, повредили церковную утварь и похитили пожертвования.
Фото:Черниговская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Черниговской епархии, в селе Шестовица Черниговской области неизвестные вторглись в Николаевский храм 10 ноября.
Кражу обнаружили церковные работники утром перед службой.
«Воры приникли в богослужебное здание разбив окно. Внутри разбросаны и повреждены иконы, книги, церковная утварь, поломаны алтарные двери. Похищены пожертвования (около 1 тыс грн) и несколько бутылок домашнего вина», - сообщили в епархии.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
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