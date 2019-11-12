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Православная церковь Украины призвала украинцев вакцинироваться против инфекционных болезней. Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

«На современном уровне развития медицины есть действенный способ защититься от инфекций - это вакцинация. Поэтому не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Прививки населения помогают сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней», – говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что мы живем в обществе, безопасность и здоровье которого в значительной степени зависят от принятых каждым лицом решений. Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких», – отметил в церкви.

«Конечно, мы должны помнить, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами. Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения. Инструкции к вакцинам на украинском языке должны быть в каждом кабинете прививок, а ответственность за это несут руководители медицинских учреждений», – заявили в ПЦУ.

«Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас», – сказано в сообщении.
ForUm

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