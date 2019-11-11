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Многодетной семье протоиерея Георгия Киричука из села Савин Козелецкого района Черниговской области необходима молитвенная и материальная помощь.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», в доме священника 5 ноября произошел пожар. К моменту прибытия спасателей пламенем была охвачена кровля хозяйственной постройки и огонь успел перекинуться на расположенные рядом жилой дом и сарай.

«Огнем уничтожен дом, 2 хозяйственные постройки, 5 тонн грубых кормов. Вероятной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов», – сообщили в ГСЧС.

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви обратилась к верующим с призывом поддержать многодетную семью клирика молитвой и финансово: «Обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи отцу Георгию и его семье (старший сын 1990 года рождения – инвалид I группы)».

О том, как помочь семье священника – читайте здесь.
ForUm

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