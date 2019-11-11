Православную Церковь Украины будут внедрять в общество насильственно, как и ЛГБТ.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Телеграм-канале.

«То, что сейчас происходит в православном мире, есть один из тех знаков времени, которые нам нужно учиться правильно различать. При всем том шуме и бурном обсуждении признания ПЦУ несколькими Поместными Церквями, не это является главным знаковым событием в истории мирового православия. […] Нам очень важно изучить эту реакцию, проанализировать ее и сделать правильные выводы», - написал митрополит.

Владыка Лука предположил, что Поместные Церкви, которые признали ПЦУ, сделали это под влиянием политиков.

«Я предложу лишь один из самых очевидных для всех вывод. Административная верхушка Поместных Церквей, признавших ПЦУ, прочно сцеплена долларовыми цепями с государственной властью, которая находится под прямым и непосредственным влиянием МВФ и госдепа США, а также тех сил, которые за ними стоят. Люди, облаченные духовной властью и административными полномочиями, готовы принимать те решения духовного характера, которые им прикажут светские, не имеющие никакого отношения к православной вере, политические кураторы», - считает архиерей.

Он подчеркнул, что верующие должны следить за развитием событий в мировом Православии и анализировать их.

«Приняв этот факт, мы должны понимать, что эти иерархи или те, кому позволят занять их место, Точно так же примут и любое другое решение, которое им прикажут шефы. Привычная для нас в прошлом картина соборного разума Вселенского православия меняется на глазах, и нам нужно это понимать. Происходят те процессы, о которых мы читали в пророческих книгах, но относили их к неопределенному будущему. Теперь это будущее становится нашим настоящим», - сказал владыка Лука.

Запорожский митрополит напомнил, что в Греции бывшим митрополитам УПЦ, а сейчас – ПЦУ не разрешили совершить литургию, не взирая на признание Элладской Церковью новой религиозной структуры.

«С другой стороны, мы видим, что некоторые из духовенства, также пока получающие зарплаты от государства, этих же Поместных Церквей не согласны с теми решениями, которые принимает их иерархия. Александра Драбинко и Симеона Шостацкого (митрополитов ПЦУ, - ред.) греческие священники не пустили на богослужение у мощей святителя Нектария Эгинского. Многие из духовенства Кипра не желают теперь сослужить с патриархом Феодором Александрийским, после его признания ПЦУ. Митрополит Афанасий Лимассольский не хочет во время богослужения даже слышать о поминовении Думенко. Но эти здравые голоса забиваются шумом СМИ и игнорируются ими», - отметил он.

Митрополит Лука предположил, что ПЦУ будут внедрять насильственно.

«Как насаждается ЛБГТ-культура, точно так же насаждается и признание ПЦУ. Сотни тысяч людей были против, выходили на демонстрации, высказывали свое несогласие, выступали за традиционные семейные ценности, но что это изменило? Ничего. Решение, принятое закулисными менеджерами, отмене не подлежит. Точно так же будет проходить и насильственное внедрение в Тело Церкви нерукоположенных […]. Каждый ставший с ними в один ряд во время Евхаристии автоматически лишается Божьей Благодати и отсекается от Церковного Тела», - подчеркнул архиерей.

Запорожский митрополит рассказал, что на Блаженнейшего Митрополита Онуфрия оказывали давление представители государственной власти.

«Сказать, что у Патриарха Феодора или Архиепископа Иеронима не было выхода, потому что на них очень сильно давили, означает похулить память всех тех мучеников и исповедников, которых мы почитаем в Церкви. Я был свидетелем лишь малой части того, как давили на нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Я лично слышал озлобленные бранные крики […], которые сыпались в адрес нашего Предстоятеля во время их телефонного разговора 13 ноября 2018 года. Понятно, что этим давление на Блаженнейшего не ограничилось. Я уверен, его обрабатывали не меньше тех, кто его предал. Но наш Блаженнейший смог выстоять, а значит, выбор у нас есть всегда. И я благодарю Бога за то, что Он дал нашей Церкви и стране такого Человека, который может прямо, без лукавства жить во Христе и со Христом. Очень бы хотелось, чтоб и предстоятели других Поместных Церквей учились этому у нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», - подчеркнул митрополит Лука.