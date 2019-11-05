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Сегодня, 5 ноября, в 16:00 состоится брифинг директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о результатах досудебного расследования уголовного производства по факту убийства несовершеннолетнего Кирилла Тлявова.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

17 июля ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве Тлявова.
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