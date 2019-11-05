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С 5 ноября пешеходный мост на пересечении просп. Комарова и ул. Василенко закрывают на ремонт, сообщает КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Как сообщили в коммунальной корпорации, полностью будут заменены прогоны, опоры, лестницы моста, а также построены лифты.

При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов запланировано до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года.

Обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая «Героев Севастополя» и «НАУ».
ForUm

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