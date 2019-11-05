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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Считаем эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной «визиты» российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнули в МИД.

В этом контексте отмечается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в отношении Журавлева уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилась ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области.

Украинская сторона уже обратилась к российской стороне о подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.
ForUm

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