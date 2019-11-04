Покровскому собору Мельбурна от верующих Украинской Православной Церкви передана икона святого праведного Петра Калнышевского, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи.

Фото:Пресс-служба Запорожской областной федерации гиревого спорта

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии, список образа в дар австралийским верующим привезла прихожанка Украинской Православной Церкви, заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха, которая в день канонизации последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, была удостоена первой украинской не спортивной награды, - ордена «Почаевской иконы Пресвятой Богородицы».

При вручении святыни настоятель собора рассказал о жизни православных верующих в Австралии.

«Мы духовно окормляем до 4-х тысяч человек. Сейчас у нас средний возраст прихожан около 40 лет. На службы приходят много молодых семей с маленькими детьми, многие крестят детей. Я думаю, это рекордная цифра крестин для нас, больше было может лишь в начале 60-х годов. У нас есть прихожане других православных культур: греки, македонцы, сербы, болгары, и немало украинцев».

***Святой праведный Петр Калнышевский - последний кошевой атаман Запорожской Сечи.

Петр Калнышевский был ктитором афонского казачьего скита "Чёрный Выр" и других православных монастырей на Афоне и на Украине.

В 1775 году после ликвидации Запорожской Сечи был арестован и отправлен в Соловецкий монастырь, где ему довелось провести около 25 лет заживо замурованным в тюремном заключении.

На протяжении более 20 лет Петра Калнышевского выпускали из тёмной камеры на свет лишь три раза в год: в дни праздников Рождества, Пасхи и Преображения, чтобы он мог посетить богослужение и причаститься

После освобождения в 1801 году по собственному желанию стал простым послушником в Соловецком монастыре.

Скончался 31 октября 1803 года в возрасте 112 лет.

13 ноября 2015 года канонизирован Украинской Православной Церковью в Покровском архиерейском соборе Запорожья.