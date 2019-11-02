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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира в китайском Шэньчжэне, который выиграла в прошлом году.

В полуфинале первенства WTA Finals первой ракетке Украины противостояла представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Стартовый сет остался за соперницей Свитолиной, которая впервые на турнире проиграла партию, но затем перевела матч в решающий сет.

В третьей партии украинская теннисистка вела 4:1, когда Бенчич снялась с матча из-за травмы — 5:7, 6:3, 4:1 (отказ соперницы).
ForUm

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