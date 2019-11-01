Во Львове правоохранители обследовали территорию Свято-Георгиевского собора Украинской Православной Церкви.
Фото: Полиция Львовской области
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области, взрывоопасных предметов не обнатужили.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщалось, сообщение о минировании областной клинической областной больницы и церкви святого Георгия, поступило сегодня, 1 ноября, на электронную почту полиции Львовской области.
По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб.
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