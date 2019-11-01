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Во Львове правоохранители обследовали территорию Свято-Георгиевского собора Украинской Православной Церкви.

Фото: Полиция Львовской области

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области, взрывоопасных предметов не обнатужили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, сообщение о минировании областной клинической областной больницы и церкви святого Георгия, поступило сегодня, 1 ноября, на электронную почту полиции Львовской области.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб.
ForUm

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