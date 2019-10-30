Украинцы в соцсетях возмущаются, что детей в общеобразовательных школах заставляют праздновать Хеллоуин – переодеваться в ведьм и учить роли темных сил.

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Пользователи социальных сетей пишут об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук пользователи отметили, что детям надо объяснять, чем опасно празднование Хеллоуина.

«В позапрошлом году встретился с директором школы, написал заявление что против, постарался объяснить последствия. В прошлом школа вообще не отмечала это мероприятие, обрадовался. А в этом году - ужас, дочке дали учить роль ведьмы. Собираюсь подавать в суд, если за каникулы не уберут эту гадость со школы», - написал Андрей Юрченко.

«Это ужасное веяние Запада! Своих детей буду учить, что это большой грех и богохульство, праздновать - день злых духов», - отметила Екатерина Яць.

«На улицах и площадях «воруют» наших детей такими праздниками... Благодарю Господа, что есть директора, которые в своих школах запрещают такие «праздники»», - написала Валентина Скрибка-Синчук.

Елена Слободян написала, что «очень жаль, что именно взрослые позволяют своим детям праздновать бесовский праздник, а потом жалуются, почему так всем тяжело жить. Эту гадость нужно запретить, а детей воспитывать по-христиански».

«Я думаю, что это дьявольский инструмент, который под воздействием своей «атмосферы», алкоголя и наркотиков позволяет людям поддаться ещё большему разврату, который понесёт за собой более тяжкие последствия. Касательно детей - это «милое» стирание границ, которое под видом веселья не позволяет отличить чёрное от белого. Оно на «чёрное» говорит «белое». Я против украшения и празднования в общественных местах, школах и садиках», - заявила Анна Вар.

Людмила Нестюрина предложила создать для детей интересную альтернативу времяпровождения в Церкви: «многие ведут на этот праздник деток, не задумываясь просто ради копеечных подарков, и наша Церковь должна в этот вечер сделать, что-то для детей интересное! Раздавать детские познавательные христианские книжки сказок».

Зоя Деркач подчеркнула, что «надо проводить в школе информацию по этому празднику, привести исторические примеры, относительно жертвоприношений».

«Надо быть сумасшедшим, чтобы тянуть те страшные костюмы на детей! Почему у нас пропагандируются чуждые нам традиции и праздники?», - написала Татьяна Поздняк.

София Полевая считает, что «каждый православный в своей семье должен рассказывать своим детям, что это такое, и они будут защищены от этого сатанизма».

Неля Кульчинская написала, что нужно «Работать с родителями и учителями, рассказывать,что быть крещенным и праздновать Хелоуин – несовместимо».

Также в Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отметили, что православные родители должны беседовать с детьми, объясняя им, почему Православие негативно относится к празднованию Хеллоиуна.

Пользователь соцсети sergio_volchok написал, что нужно «воспитывать с детства мораль и нравственность».

«Развивать молодежь и организовать молодежные православные клубы. Рассказывать всем знакомым, почему это плохой праздник, особенно детям. И конечно же, в храмах на проповеди рассказывать, что такое этот Хеллоуин», - пишет tania_n_455.

Пользователь под именем aleksandrac195 предлагает ввести в школьную программу «Закон Божий с первого класса. Много можно было бы избежать бед».

«Бороться с невежеством тяжело, практически невозможно. В сегодняшней ситуации говорить о православном воспитании в школе тоже не приходится. Остается только воспитание детей и публичное неприятие этих извращений. И, главное, уповать на Господа, да не даст нам погибнуть!», - отметил alex_k_ch.

«Действительно, с этим надо бороться! Надо разъяснять родителям, на что они подвергают своих детей, рисуя на их лицах страшные гримасы, одевая детей, отроков, в образы нечестии», - подчеркнула natasha.panova.14.