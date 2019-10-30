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Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии в дар переданы ценные богослужебные старопечатные книги.

Фото: kdais.kiev.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Киевской духовной академии и семинарии, переданные церковные реликвии имеют церковно-историческое и музейное значение.

«Переданные экземпляры датированы 1759-1761 годами, в частности, это Наставление святителя Иоанна Златоуста, а также старинные Минеи месячные (сентябрь-август) в 12-ти книгах, издание Свято-Успенской Почаевской Лавры», - сообщили в КДАиС.

Как сообщалось ранее, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода.

К началу ХХ века в коллекции музея находились церковные реликвии от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Предстоятель УПЦ пожертвовал музею предметы из своей личной коллекции.

До 9 ноября в музее проходит выставка, посвященная 30-летию возрождения Киевских духовных школ. Вход свободный.
ForUm

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