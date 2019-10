Президент США Дональд Трамп объявил о гибели «номера два» в ИГ.

«Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв», - написал Трамп в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1189172468159864832?ref_src=twsrc%5Etfw">29 октября 2019 г.</a></blockquote>

При этом он не назвал его имени убитого.

Наиболее разыскиваемый человек в мире аль-Багдади был убит 27 октября во время ночной атаки американских спецназовцев на северо-западе Сирии.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, в свою очередь, заявил, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом погребенного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ погребения выбрали, чтобы могила террориста не была превращена в место паломничества.