Лише перемоги України на полі бою змусять Кремль говорити про мир, — ISW

Лише відчутні військові перемоги України на полі бою можуть змусити Кремль розглянути можливість мирного врегулювання війни. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті за 28 липня 2025 року.

За даними ISW, Кремль демонструє повну відсутність готовності до компромісів або дипломатичного завершення конфлікту, навіть попри посилення міжнародного тиску. Цей висновок зроблено, зокрема, після аналізу риторики російського керівництва, озвученої на нещодавньому молодіжному форумі в РФ.

Під час форуму міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "Росія вперше в історії бореться сама проти всього Заходу" і "має покладатися на себе". Він також повторив традиційне виправдання агресії, посилаючись на нібито необхідність захищати російськомовних в Україні, та згадав Першу і Другу світові війни, натякаючи на "відсутність союзників".

На думку ISW, ці заяви є сигналом для внутрішньої аудиторії про непохитність Кремля у прагненні досягти військових цілей в Україні. Зокрема, це спрямовано на молодь, яку влада намагається переконати у виправданості та необхідності війни.

"Відданість Кремля воєнним цілям непохитна"

Аналітики ISW зазначають, що заяви Лаврова підтверджують відданість Кремля своїм воєнним цілям в Україні перед російською громадськістю, і зокрема перед російською молоддю. Вони підкреслюють, що "відданість російського суспільства досягненню воєнних цілей Росії... значно ускладнить для президента Росії Володимира Путіна представлення будь-якої мирної угоди, яка значно відстає від його заявлених цілей, як перемоги перед його внутрішньою аудиторією".

Експерти ISW вважають, що "Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, хіба що його змусять до цього значні перемоги на полі бою України". Це означає, що лише серйозні поразки на фронті можуть змусити російську владу змінити свою позицію та сісти за стіл переговорів.

Реакція Кремля на пропозиції Трампа

У цьому ж контексті згадується нещодавня заява президента США Дональда Трампа, який запропонував новий термін для досягнення домовленості між Україною та РФ: 10-12 днів замість раніше озвучених 50. Ця пропозиція викликала різку реакцію представників РФ.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів Трампу у притаманній йому агресивній манері, заявивши: "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни".

Ця реакція підкреслює глибоко вкорінене небажання Кремля йти на будь-які поступки та підтверджує висновок ISW про те, що лише відчутні військові успіхи України можуть змінити ситуацію.