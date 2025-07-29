﻿
Війна

Окупанти будує ангари для літаків поблизу кордону України, – розвідка Британії

Окупанти будує ангари для літаків поблизу кордону України, – розвідка Британії

Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що Росія будує захищені укриття на авіабазах поблизу кордону з Україною.

Про це у мережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

 – У відповідь на численні успішні удари українських безпілотних авіаційних комплексів Росія розпочала програму захисту вразливих літаків на низці аеродромів поблизу російсько-українського кордону, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про аеродроми в Міллерово, Курську-Східному та Гвардійському, де розпочато зведення захисних укриттів для літаків.

Розвідка оприлюднила супутникові фото та повідомила, що укриття мають куполоподібний дах, масивні протиударні двері та додатково вкриваються землею для підсиленого захисту.

– Авіабаза Міллерово розташована приблизно за 17 км на схід від російсько-українського кордону і востаннє була атакована 22 липня 2025 року. Окрім будівництва захищених укриттів для літаків, вісім новозбудованих наземних укриттів для літаків, ймовірно, вже наближаються до експлуатаційної готовності, – йдеться у звіті.

Зазначається, що такі укриття забезпечують додатковий рівень захисту авіаційної техніки на російських військових базах від можливих ударів українських безпілотників.

Раніше в ISW повідомляли, що після успішної операції СБУ "Павутина" РФ розпочала будівництво на своїх авіабазах захисних споруд у вигляді бетонних бункерів і ангарів.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дронивійна в Україніагресія рфлітаки РФрозвідка Британії
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У чиновника ДСНС виявили активів майже на 13 мільйонів
Суспiльство 29.07.2025 18:31:11
У чиновника ДСНС виявили активів майже на 13 мільйонів
Читати
Червоні лінії Білого дому: як і чому Трамп скоротив дедлайн Путіну задля встановлення миру
Аналітика 29.07.2025 18:19:03
Червоні лінії Білого дому: як і чому Трамп скоротив дедлайн Путіну задля встановлення миру
Читати
Лише перемоги України на полі бою змусять Кремль говорити про мир, — ISW
Війна 29.07.2025 18:11:05
Лише перемоги України на полі бою змусять Кремль говорити про мир, — ISW
Читати

Популярнi статтi