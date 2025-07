Окупанти будує ангари для літаків поблизу кордону України, – розвідка Британії

Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що Росія будує захищені укриття на авіабазах поблизу кордону з Україною.

Про це у мережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

– У відповідь на численні успішні удари українських безпілотних авіаційних комплексів Росія розпочала програму захисту вразливих літаків на низці аеродромів поблизу російсько-українського кордону, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про аеродроми в Міллерово, Курську-Східному та Гвардійському, де розпочато зведення захисних укриттів для літаків.

Розвідка оприлюднила супутникові фото та повідомила, що укриття мають куполоподібний дах, масивні протиударні двері та додатково вкриваються землею для підсиленого захисту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 July 2025.



#StandWithUkraine 🇺🇦