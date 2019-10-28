Для Украины важен зарубежный опыт в вопросе проведения судебной реформы. Однако, нужно понимать специфику Украины и не копировать все слепо. Нужно подходить избирательно, брать только лучшее из того, что есть на Западе.

Об этом заявил адвокат Олег Громовой, комментируя итоги международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

«Нужно понимать, что европейцы, которые работают здесь, не всегда могут объективно дать обратную связь в отношении того, что здесь происходит. Они же, по большому счету, отчитываться о результатах своей работы и оценивают свою эффективность… здесь может быть какая-то необъективность. Поэтому очень хорошо, когда представители украинской судебной системы непосредственно участвуют в конференциях, в круглых столах в Европе и имеют возможность там рассказать о своих проблемах. Очень правильно, когда происходит такой диалог в обеих направлениях, когда европейцы здесь нам помогают советом, но при этом понимают нашу специфику и особенности. Когда судейский корпус вместе с другими представителями юридической профессии, парламентариями, представителями исполнительной власти посещают тематические мероприятия в Страсбурге, Европе для того что бы услышать мнения там непосредственно, не через СМИ, а напрямую и рассказать о фундаментальны и системных проблемах украинского правосудия», - считает адвокат.

В то же время Олег Громовой считает, что такой диалог не означает права европейцев вмешиваться в украинскую систему правосудия.

«Должен быть взаимный обмен мнениями и очень хорошо что наши судьи выступают в Европе, я это поддерживаю и считаю что это правильным. Очень хорошо, что и европейцы здесь работают. Но хотелось бы, чтобы они учитывали наши украинские реалии и осуществляли свою помощь без вмешательства в нашу систему правосудия, независимость судебной власти и не допускали ограничения наших суверенных прав. Потому что вопросы правосудия это основа государственности, и эти вопросы, по-хорошему, должны решаться украинцами внутри страны. Учитывая качественные советы тех стран, у которых все получилось», - отметил эксперт.

Напомним, что конференция «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.