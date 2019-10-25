В ночь на 25 октября около 00:40 в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8 на территории рынка Радосинь прогремел взрыв, сообщает Информатор.

По словам сотрудника охранной фирмы «Шериф», которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был сам.

Предварительно, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты. К счастью, никто не пострадал. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях.

На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.